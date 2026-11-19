Президент Росії Володимир Путін узяв участь у традиційному спільному фото лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році він уникав більшості міжнародних самітів і не потрапляв на такі світлини.

Про це пише The New York Times.

Цього разу Путін стояв поруч із головою КНР Сі Цзіньпіном, а з іншого боку від китайського лідера був президент США Дональд Трамп.

Поява Путіна на фото викликала критику в деяких країнах і запитання про те, яке послання це надсилає щодо міжнародної протидії російській агресії. Прем’єр Австралії Ентоні Албаніз пояснив участь "ввічливістю" щодо Китаю, водночас наголосивши, що позиція його країни щодо війни незмінна.

Прем’єр Канади Марк Карні також заявив, що долучився до фотосесії з поваги до країни-господаря, а осуд дій Росії, за його словами, відображений у політиці Канади.

Напередодні саміту лунали припущення, що деякі лідери можуть бойкотувати фото з Путіним.