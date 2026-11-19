У фокусі – посилення ППО і дипломатичні кроки для прискорення завершення війни.

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Президент Володимир Зеленський прибув до Берліна, де сьогодні, 19 листопада відбудеться засідання Коаліції охочих. Участь візьмуть понад 40 країн, зокрема й США.

Президент повідомив про прибуття в Telegram. За його словами, пріоритет України на саміті – зміцнення захисту неба, енергетична та фінансова підтримка, дипломатія і подальші кроки для закінчення війни та гарантій безпеки.

«Робимо все, щоб присутність Європи у переговорному процесі була повноцінною і щоб зустрічі були результативними», – сказав він.

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На полях саміту президент проведе двосторонні переговори, зокрема з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

«Буде й формат за участю Американської сторони та радників з питань національної безпеки Європи», – сказав він.

Сполучені Штати будуть представлені спецпредставником Стівом Віткоффом і радником американського президента Джаредом Кушнером.

Формат Коаліції охочих виник після зміни адміністрації США, на тлі зусиль Європи продовжувати сильну підтримку України. Коаліція об'єднує десятки країн, переважно європейських.

Нинішній саміт відбувається в день тристоронніх переговорів лідерів Китаю, США і Росії.