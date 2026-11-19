Водночас закупівлі з ОАЕ впали до найнижчого за сім місяців показника – 612 тис. барелів на добу.

Росія в жовтні залишалася найбільшим постачальником нафти до Індії, за нею йшли Саудівська Аравія та ОАЕ, свідчать дані торгівлі, пише Reuters.

Імпорт російської нафти зріс на 3,5% порівняно з вереснем – до 1,85 млн барелів на добу. Це становило приблизно третину всіх закупівель Індії.

Саудівський імпорт зріс до найвищого за вісім місяців рівня – приблизно 790 тис. барелів на добу. Водночас закупівлі з ОАЕ впали до найнижчого за сім місяців показника – 612 тис. барелів на добу.

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Минулого місяця Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти та наростила експорт через порт Янбу на Червоному морі після атак, унаслідок яких було пошкоджено її нафтопровід «Схід – Захід». Королівство також запропонувало знижки на нафту, щоб компенсувати високі витрати на фрахт. Це зробило саудівську нафту конкурентоспроможнішою порівняно з постачаннями інших виробників із Близького Сходу та Росії, повідомили джерела в індійських нафтопереробних компаніях.

Згідно з даними, загальний імпорт нафти до Індії в жовтні сягнув рекордних 5,58 млн барелів на добу. Це на 4,7% більше, ніж у вересні, і на 6,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Постачання із Саудівської Аравії сповільнилося після того, як війна порушила судноплавство через Ормузьку протоку. Водночас імпорт з ОАЕ різко відновився, починаючи з квітня.

Після виходу з ОПЕК Об’єднані Арабські Емірати почали транспортувати нафту з родовищ на захід від протоки, а потім продавати її через перевалку з судна на судно за межами протоки. Для цього країна використовує флот танкерів, прагнучи отримати більшу частку попиту на ключових ринках збуту, зокрема в Індії.

Намагання обох виробників із Перської затоки максимально наростити експорт посилило конкуренцію за частку ринку, особливо в основних центрах попиту в Азії.

Упродовж квітня – жовтня, перших восьми місяців фінансового року в Індії, країна імпортувала з ОАЕ в середньому 741,4 тис. барелів нафти на добу. Це на 41,8% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Водночас закупівлі саудівської нафти скоротилися на 18,4% – приблизно до 484,1 тис. барелів на добу.