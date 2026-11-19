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Парламент Болгарії підтримав закупівлю наземних систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

Про це пише BNRNews.

179 депутатів проголосували «за», а 10 виступили проти.

Йдеться про додаткові п’ять зенітно-ракетних комплексів, які закуповують у межах реалізації другого етапу програмної угоди між міністерствами оборони Німеччини та Болгарії в межах ініціативи «Щит європейського неба».

«Після ухвалення Радою Європейського Союзу 27 травня Регламенту 2025/1106 про створення інструменту Європейського Союзу SAFE — “Заходи безпеки для Європи шляхом зміцнення європейської оборонної промисловості” — з’явилася можливість профінансувати другий етап. Це означає, що Болгарія зможе додатково придбати п’ять комплексів IRIS-T SLM», – заявив із парламентської трибуни міністр оборони Дімітар Стоянов.

Противники такого рішення кажуть, що ці комплекси — компромісне рішення, яке не гарантуватиме достатньо надійного захисту болгарського повітряного простору. Вони наполягають на придбанні комплексів зі значно більшою дальністю дії, наприклад комплекси типу С-300.