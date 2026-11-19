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Ізраїль заявив про нові військові операції країни у центральній частині Смуги Гази з метою вибиття бойовиків ХАМАСу, пише DW.

Французьке інформаційне агентство AFP повідомило про “інтенсивний артилерійський обстріл ізраїльтян на тлі безперервного вогню та авіаударів”.

Палестинські медики повідомили Reuters, що одна людина загинула внаслідок ізраїльського авіаудару в центральній частині Смуги Гази, а ще двоє загинули під час окремих інцидентів у місті Дейр-ель-Балах та місті Газа.

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Ізраїльські військові заявили вчора про початок операції на захід від “жовтої лінії” для усунення загрози для військ ЦАХАЛу, що діють на території.

“Жовта лінія” в Газі була встановлена в жовтні 2025 року в рамках угоди про припинення вогню між сторонами і розділяє територію, контрольовану Ізраїлем, та територію, контрольовану ХАМАСом.

У середу COGAT, ізраїльський військовий орган, відповідальний за цивільні питання на палестинських територіях, попередив міжнародні гуманітарні організації та палестинських цивільних осіб про необхідність уникати районів поблизу таборів біженців Аль-Бурейдж та Нусейрат, а також головної магістралі Гази – дороги Салах-ад-Дін.

Терористична організація ХАМАС назвавши удари “кричущим порушенням угоди про припинення вогню та підтвердженням того, що окупаційна сторона відмовилася від своїх зобов'язань”.

Ізраїльські військові заявили, що це була відповідь на порушення режиму припинення вогню з боку ХАМАСу, а також на спроби угруповання відновити свій арсенал.

Угода про припинення вогню, укладена в жовтні 2025 року, зупинила масштабні бойові дії, проте обидві сторони продовжують здійснювати обмежені атаки.

За даними органів охорони здоров'я Смуги Гази, там загинуло щонайменше 1600 палестинців. Ізраїль ж повідомляє про втрату менше ніж 10 військовослужбовців від моменту набуття чинності угодою.