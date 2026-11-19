Він продовжує стверджувати, що за роботу на таких швидкостях відповідальний Пентагон, а не комерційна SpaceX.

Власник компанії SpaceX Ілон Маск заперечив свою відповідальність за обмеження швидкості програми Starshield в Україні, яку військові використовують з системами супутникового зв'язку Starlink. У розмові на саміті New York Times Deal Books він сказав, що Starlink призначений винятково для цивільних цілей, і їхня швидкість обмежена максимально допустимою швидкістю руху автомобілів у країні, тобто для України це орієнтовно 80 миль (понад 120 км) на годину.

Для вищих швидкостей потрібен доступ до Starshield, за яку відповідає уряд США, а рішення про використання ухвалює Пентагон. Маск сказав, що його як приватну особу не треба просити «робити рішення, що часом призводять до невинних жертв, не лише солдатів».

Маск також урівняв армію окупантів і українських захисників, заявивши, що росіяни нібито не хочуть з власної волі йти вмирати під дронами. Зазначимо, що Росія поповнює окупаційну армію зокрема і контрактниками, які добровільно мобілізуються для участі в війні проти України.

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«Вам слід мати співчуття не лише до українських хлопців: які вмирають, але також до російських, тому що вони призвані й силою відправлені на передову. Ніхто добровільно не йде на передову, просто щоб померти від удару дронів», – вважає американський мільярдер.

На зауваження оглядача New York Times Ендрю Роса Соркіна про те, що Росія є агресором, Маск із цим погодився. Він додав, що SpaceX не веде бізнесу з Росією.

«Звучить так, ніби я тут виправдовую Росію, але це не так. Тобто, якщо подивитися на те, до чого привели мої дії, SpaceX наприклад, спричинила скорочення російської космічної діяльності на дві третини», – сказав він.

На зауваження журналіста про те, що український президент заявляв про обмеження Starshield, Маск заявив, що Зеленський «не завжди каже правду» і що той нібито хотів використовувати Starlink для військових наступальних операцій, але йому відмовили ще на початку повномасштабної війни. Зауважимо, що президент раніше прямо заявляв, що Україна не використовує Starlink для діпстрайків, а лише для перехоплення дронів і атак по окупантах на своїй території.

Контекст

У жовтні Україна зіткнулася з обмеженням швидкості роботи Starshield з 400 до 160 кілометрів на годину, що зірвало операції проти росіян на окупованій території. Про обмеження її не попередили. Адміністрація США не змогла дати відповідь, хто відповідальний, але після розмови Зеленського і держсекретаря Марко Рубіо швидкість була відновлена.

Швидкість знову впала в листопаді, на тлі тристоронніх переговорів України, США і Росії. Але не на всій території, а на окупованій і вздовж кордону.