Велика Британія передасть Україні понад тисячу далекобійних ударних безпілотників. Про новий пакет допомоги на 260 млн фунтів стерлінгів має оголосити прем’єр-міністр Енді Бернем під час зустрічі "Коаліції охочих" у Берліні.
Про це повідомив британський уряд.
Частина дронів зможе долати понад 1000 км і уражати військові об’єкти далеко за лінією фронту. Британія також виготовить і передасть Україні морські, логістичні та розвідувальні безпілотники – вони мають допомагати з постачанням для передових підрозділів, зокрема медичних запасів.
Понад 80% коштів пакета планують витратити у Великій Британії, зокрема залучити малий і середній бізнес у Вельсі, Північній Ірландії та Шотландії.
Окремо 12 британських оборонних компаній отримають доступ до українських лабораторій Avengers AI, де зібрані дані з камер і сенсорів на полі бою використовуватимуть для навчання моделей штучного інтелекту.
- Раніше Велика Британія оголосила про пакет допомоги українській ППО на 240 млн фунтів стерлінгів. Він передбачає передачу понад тисячі ракет малої дальності, пускових установок і більш ніж десяти радарів. Постачання має розпочатися в середині грудня та доповнити 400 зенітних ракет, які Лондон уже передав Україні.Також Британія, Швеція та Україна підписали лист про наміри щодо передачі Києву винищувачів Gripen зі зброєю. Лондон раніше оголосив про інвестиції у 300 млн євро для сприяння цьому постачанню.