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Велика Британія передасть Україні понад тисячу далекобійних ударних безпілотників. Про новий пакет допомоги на 260 млн фунтів стерлінгів має оголосити прем’єр-міністр Енді Бернем під час зустрічі "Коаліції охочих" у Берліні.

Про це повідомив британський уряд.

Частина дронів зможе долати понад 1000 км і уражати військові об’єкти далеко за лінією фронту. Британія також виготовить і передасть Україні морські, логістичні та розвідувальні безпілотники – вони мають допомагати з постачанням для передових підрозділів, зокрема медичних запасів.

Понад 80% коштів пакета планують витратити у Великій Британії, зокрема залучити малий і середній бізнес у Вельсі, Північній Ірландії та Шотландії.

Окремо 12 британських оборонних компаній отримають доступ до українських лабораторій Avengers AI, де зібрані дані з камер і сенсорів на полі бою використовуватимуть для навчання моделей штучного інтелекту.