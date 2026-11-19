Контррозвідка Служби безпеки України викрила і затримала двох зрадників у Миколаєві та Дніпрі, які реєстрували супутникові станції Starlink для російських військових.

Загалом зловмисники оформили для ворога 160 терміналів, які фахівці СБУ вже заблокували, повідомляє пресслужба відомства.

Розслідування з’ясувало, що фігуранти діяли окремо один від одного. Вони потрапили в поле зору російських спецслужб, коли шукали легких заробітків у телеграм-каналах. Обидва чоловіки оформлювали термінали на підставних осіб, використовуючи приватні сервіси поштових операторів.

У Миколаєві правоохоронці затримали безробітного жителя Одеси, який на замовлення ворога верифікував майже 100 інтернет-пристроїв. Спочатку він реєстрував обладнання на власне ім’я, а згодом залучив своїх знайомих, не повідомивши їх про справжню мету. За його проханням вони шукали неповнолітніх і брали їхні паспортні дані для подальшого оформлення супутникових станцій.

У Дніпрі співробітники СБУ викрили завербованого ворогом місцевого мобілізованого, який самовільно залишив військову частину і оформив для росіян понад 60 терміналів. За вказівкою кураторів він відкрив на своє ім’я товариство з обмеженою відповідальністю, через яке реєстрував Starlink нібито для потреб приватної компанії.

Силовики затримали обох чоловіків за місцями їхнього проживання та під час обшуків вилучили смартфони з доказами співпраці з ворогом. Слідчі повідомили фігурантам про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану та в пособництві державі-агресору. За цими статтями затриманим загрожує від 12 років ув’язнення до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.