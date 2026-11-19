Таким чином, Kongsberg став третьою глобальною оборонною компанією, що долучилася до ініціативи Brave Prime

Норвезька Kongsberg Defence & Aerospace Ukraine підписала меморандум про взаєморозуміння з Brave1 у межах ініціативи Brave Prime. Партнерство передбачає тестування оборонних технологій, співпрацю з українськими defense tech-виробниками та спільні дослідження й розробки. Про це повідомили у Brave1.

Меморандум підписали у Києві операційна директорка Brave1 Ірина Заболотна та представники Kongsberg Defence & Aerospace Ukraine Аслак Свердруп і Віталій Демчук

У межах співпраці сторони зосередяться на вивченні технологічних рішень Kongsberg, які відповідають актуальним потребам української оборони, та їх тестуванні в межах програми Test in Ukraine. Також сторони планують налагодити взаємодію між норвезькою компанією та українськими defense tech-виробниками для інтеграції вітчизняних технологій і компонентів у розробки Kongsberg. Окремим напрямом стане визначення перспективних напрямів спільних досліджень і розробок.

Прогграму Brave Prime запустили у червні 2026 року. Ініціатива має на меті залучити провідні світові оборонні компанії до української defense tech-екосистеми та створити можливості для глибшої співпраці на рівні конкретних продуктів і технологій, зазначили у Brave1.

Kongsberg Defence & Aerospace — норвезька компанія, що спеціалізується на оборонних, аерокосмічних і морських технологіях. Зокрема, вона спільно з американською Raytheon виробляє зенітні ракетні комплекси NASAMS, які Україна використовує для захисту від російських ракетних і дронових атак.