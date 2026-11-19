Триває робота над впровадженням додаткових методів ідентифікації – за відбитками пальців і стоматологічними даними.

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Понад 92% зразків передали на зберігання до Центру обліку геномної інформації

Майже 600 тисяч військових уже здали біологічні зразки для ДНК-ідентифікації.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Понад 92% зразків передано на зберігання до Центру обліку геномної інформації Міноборони.

“Ця система допомагає ідентифікувати загиблих захисників. Особливо важливо завчасно відбирати зразки у військовослужбовців-сиріт, які не мають родичів для порівняння ДНК”, – зазначили у відомстві.

У 2026 році Міноборони отримало 270 тисяч наборів для відбору зразків.

Паралельно триває робота над впровадженням додаткових методів ідентифікації – за відбитками пальців і стоматологічними даними.