Майже 600 тисяч військових уже здали біологічні зразки для ДНК-ідентифікації.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Понад 92% зразків передано на зберігання до Центру обліку геномної інформації Міноборони.
“Ця система допомагає ідентифікувати загиблих захисників. Особливо важливо завчасно відбирати зразки у військовослужбовців-сиріт, які не мають родичів для порівняння ДНК”, – зазначили у відомстві.
У 2026 році Міноборони отримало 270 тисяч наборів для відбору зразків.
Паралельно триває робота над впровадженням додаткових методів ідентифікації – за відбитками пальців і стоматологічними даними.
- На початку листопада уряд затвердив єдиний порядок роботи міжвідомчих регіональних команд, які ідентифікують тіла загиблих військових і цивільних. Відтепер для всіх діятимуть однакові правила оглядів, судово-медичних досліджень, відбору біологічних зразків і документування. Також запроваджено єдину систему кодування, щоб облік був точним, а дані для встановлення особи не губилися.