У селі Княжичі під час атаки пошкоджено приватний будинок, поранено чоловіка.

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Удар по будинку у Броварському районі

У селі Княжичі на Київщині під час ворожої атаки пошкоджено приватний будинок. Поранення ніг дістав 70-річний чоловік.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

За його словами, травми чоловіка не критичні. Медичну допомогу йому надали на місці. Сапожко закликав жителів реагувати на сигнали повітряної тривоги.

У Київській ОВА уточнили, що ще у Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено чотири приватні будинки. На місцях працюють відповідні служби: вони фіксують наслідки удару й допомагають постраждалим.