У селі Княжичі на Київщині під час ворожої атаки пошкоджено приватний будинок. Поранення ніг дістав 70-річний чоловік.
Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.
За його словами, травми чоловіка не критичні. Медичну допомогу йому надали на місці. Сапожко закликав жителів реагувати на сигнали повітряної тривоги.
У Київській ОВА уточнили, що ще у Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено чотири приватні будинки. На місцях працюють відповідні служби: вони фіксують наслідки удару й допомагають постраждалим.
- Раніше в Бучанському районі Київщини російський безпілотник частково зруйнував приватний будинок. Під завалами знайшли загиблу жінку 1982 року народження. Також постраждав чоловік 1977 року народження: він дістав порізи кінцівок і гостру реакцію на стрес.