Він мав за винагороду закрити справу про керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Вища рада правосуддя 19 листопада тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя голову одного з районних судів Одеської області.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, проти судді відкрили справу через хабар за закриття справи про керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

За клопотанням керівника САП члени ВРП частково задовольнили вимогу і відсторонили суддю від роботи до 9 січня 2027 року.

Досудове розслідування з’ясувало, що за гроші посадовець обіцяв ухвалити рішення на користь громадянки у справі про адмінвідповідальність за керування авто у нетверезому стані. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 листопада, а вже наступного дня викрили суддю одразу після того, як він отримав кошти.