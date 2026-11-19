Уламки російського дрона впали на територію МЗС України під час ворожої атаки на Київ.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
Очільник відомства Андрій Сибіга заявив, що уламки передадуть до їхнього музею.
«А російським терористам наша дипломатична служба має просте й недипломатичне послання: йдіть слідом за російським військовим кораблем, покидьки. Вам ніколи не залякати українську дипломатію», – додав Сибіга.
- Через російські обстріли Києва 19 листопада були також пошкоджені численні об’єкти культурної спадщини столиці.
- Приліт стався у дворі посольства Нідерландів за півтори сотні метрів від офісу ДІАЗ «Стародавній Київ».