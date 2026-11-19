Їх передадуть до музею, заявив міністр Сибіга.

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Уламки російського дрона впали на територію МЗС України під час ворожої атаки на Київ.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Фото: МЗС України уламок російського дрона

Очільник відомства Андрій Сибіга заявив, що уламки передадуть до їхнього музею.

«А російським терористам наша дипломатична служба має просте й недипломатичне послання: йдіть слідом за російським військовим кораблем, покидьки. Вам ніколи не залякати українську дипломатію», – додав Сибіга.