19 листопада рух мостами та греблею ДніпроГЕС тимчасово перекривали в обох напрямках.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Михайло Семікін.
За його словами, обмеження запроваджували з міркувань безпеки.
«Прошу водіїв не залишатися поблизу мостів та інших потенційно небезпечних об’єктів. Перечекайте обмеження в безпечному місці, за можливості пройдіть до найближчого укриття... Про відновлення руху повідомимо додатково», - заявив очільник області.
Згодом Семікін повідомив про відновлення руху.
- На період повітряної тривоги у Києві вносили зміни в роботу червоної гілки метро.