Додати LB.ua як бажане джерело в Google

19 листопада рух мостами та греблею ДніпроГЕС тимчасово перекривали в обох напрямках.

Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

За його словами, обмеження запроваджували з міркувань безпеки.

«Прошу водіїв не залишатися поблизу мостів та інших потенційно небезпечних об’єктів. Перечекайте обмеження в безпечному місці, за можливості пройдіть до найближчого укриття... Про відновлення руху повідомимо додатково», - заявив очільник області.

Згодом Семікін повідомив про відновлення руху.