На зустрічі коаліції охочих обговорюють рішення ЄС виділити нашій державі 45 млрд євро, щоб закрити бюджетні потреби.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Серед інших тем засідання - зміцнення української ППО, зокрема через PURL; зимовий пакет перехоплювачів балістики; нові оборонні спроможності, які можна реалізувати з Європою.
«Звісно, говоримо про дипломатію достойного миру», - додав глава держави.
- У 2027 році потреба України у зовнішньому фінансуванні сягне $52,6 млрд, повідомляв міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі Української платформи донорів у Брюсселі.
- Європейська комісія наразі запропонувала надати Україні кредит на 45 млрд євро у 2027 році. Його планують погасити за рахунок майбутніх російських репарацій за завдані Україні збитки.