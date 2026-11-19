Також лідери зосередилися на посиленні української ППО.

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На зустрічі коаліції охочих обговорюють рішення ЄС виділити нашій державі 45 млрд євро, щоб закрити бюджетні потреби.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Серед інших тем засідання - зміцнення української ППО, зокрема через PURL; зимовий пакет перехоплювачів балістики; нові оборонні спроможності, які можна реалізувати з Європою.

«Звісно, говоримо про дипломатію достойного миру», - додав глава держави.