У жовтні видатки загального фонду держбюджету становили 321,9 млрд грн. Загалом від початку року сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 3,6 трлн грн. Це на 13,7% більше ніж за аналогічний період минулого року.
Відповідні дані оприлюднили в Міністерстві фінансів України.
Видатки на безпеку і оборону за січень-жовтень 2026 року становили 2,17 трлн грн (у тому числі у жовтні – 162,2 млрд грн), або 60,3% від усіх видатків загального фонду.
Найбільше спрямовано:
- 1 331,7 млрд грн – на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями;
- 592,7 млрд грн – на соціальне забезпечення;
- 514 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам;
- 506,5 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг;
- 305,8 млрд грн – на обслуговування державного боргу;
- 244,2 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам.
За 10 місяців 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло понад 2,7 трлн гривень.
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