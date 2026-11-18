Загалом від початку року загальна сума становить 3,6 трлн грн.

У жовтні видатки загального фонду держбюджету становили 321,9 млрд грн. Загалом від початку року сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 3,6 трлн грн. Це на 13,7% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Відповідні дані оприлюднили в Міністерстві фінансів України.

Видатки на безпеку і оборону за січень-жовтень 2026 року становили 2,17 трлн грн (у тому числі у жовтні – 162,2 млрд грн), або 60,3% від усіх видатків загального фонду.

Найбільше спрямовано:

1 331,7 млрд грн – на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями;

592,7 млрд грн – на соціальне забезпечення;

514 млрд грн – на субсидії та поточні трансферти підприємствам;

506,5 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг;

305,8 млрд грн – на обслуговування державного боргу;

244,2 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам.

За 10 місяців 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло понад 2,7 трлн гривень.