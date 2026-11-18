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Міністерство економіки додало до списку вітчизняної техніки та обладнання з частковою державною компенсацією ще 748 найменувань продукції від 17 українських виробників.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Відтепер програма охоплює 1 057 позицій від 34 підприємств, а підприємці, які купують ці товари, можуть повернути 15% їхньої вартості.

До оновленого переліку увійшли когенераційні установки, теплообмінники, автомобільна техніка, ліфти, вагони, електротехнічне обладнання, парові та водогрійні котли, фарбувальні камери і пакувальне обладнання.

Заступник міністра економіки Віталій Кіндратів зазначив, що список техніки з державною компенсацією розширили більш ніж утричі. За його словами, це дає бізнесу більший вибір обладнання на вигідних умовах, а українським виробникам дозволяє отримати додаткові замовлення.