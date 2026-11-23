Шахраї телефонували своїм жертвам і виманювали у них кошти.

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національною поліцією викрили розгалужену мережу шахрайських кол-центрів у Хмельницькому. Затримано організатора та 11-х його спільників.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Шахраї телефонували своїм жертвам і виманювали у них кошти. Для маскування злочинної діяльності організатор та його спільники облаштували кол-центри у власних помешканнях – загалом вони використовували 11 власних та орендованих квартир.

Для комунікації між собою вони використовували месенджер і не виходили на "прямий" телефонний зв’язок між собою. Крім цього, контакти у мережі відбувались лише через нікнейми, які фігуранти регулярно змінювали.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію з доказами оборудки, а також кошти, ймовірно одержані злочинним шляхом. Наразі їм повідомлено про підозру за чч. 1, 2 ст. 255-4 Кримінального кодексу (створення електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи, керівництво нею чи її структурною частиною, а також участь у такій групі).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває розслідування.