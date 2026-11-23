Сьогодні у частині областей України цілодобово діятимуть планові обмеження.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Станом на ранок 23 листопада в Одеській області вдалося частково відновити електропостачання. На Дніпропетровщині ситуація складніша. У цих областях всю ніч тривали відновлювальні роботи, пишуть в Укренерго.

На Одещині вдалося частково стабілізувати ситуацію. В обласному центрі відновлено електропостачання критичної інфраструктури.

На Дніпропетровщині ситуація залишається значно складнішою. У регіоні діють графіки погодинних відключень. Енергетики продовжують роботи, щоб якнайшвидше зменшити обсяг обмежень.

Сьогодні у частині областей України цілодобово діятимуть планові обмеження:

для промисловості — графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень (від 1 до 4 черг).

Актуальні графіки відключень можна перевірити на офіційних сторінках конкретного оператора системи розподілу.