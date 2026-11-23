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Російська армія на Сумщині вдарила по автомобілі, який розвозить людям продукти.

Як розповіли у ДСНС, це сталося у Краснопільській громаді.

Фото: ДСНС Знищений росіянами автомобіль

«Російський FPV-дрон на оптоволокні атакував автомобіль, який доставляв людям продукти та хліб», - йдеться у повідомленні.

Удар стався саме під час розвантаження товару. Авто загорілося. Через близьке розташування до магазину існувала загроза поширення вогню на будівлю. Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили перекидання полум’я на магазин.

За попередньою інформацією, обійшлося без травмованих.