Станом на ранок 23 листопада російська армія поранила двох мешканців Дніпропетровської області.
Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.
Понад 10 разів ворог атакував два райони безпілотниками.
У Дніпрі пошкоджена транспортна інфраструктура. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили жінок 27 та 59 років.
У Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району понівечена приватна оселя. Сталася пожежа.
На Нікопольщині противник цілив по райцентру, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджені заклад освіти, багатоквартирний будинок та інфраструктура.
- У Дніпропетровській області через російську атаку вчора загинула жінка. Ще восьмеро людей поранені. Понад 40 разів ворог атакував 5 районів безпілотниками, артилерією і авіабомбами.