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Станом на ранок 23 листопада російська армія поранила двох мешканців Дніпропетровської області.

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

Понад 10 разів ворог атакував два райони безпілотниками.

У Дніпрі пошкоджена транспортна інфраструктура. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили жінок 27 та 59 років.

У Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району понівечена приватна оселя. Сталася пожежа.

На Нікопольщині противник цілив по райцентру, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджені заклад освіти, багатоквартирний будинок та інфраструктура.