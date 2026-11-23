Упродовж минулого дня армія РФ втратила 2 471 особу, 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, 3 РСЗВ, засіб ППО, 4 наземні робокомплекси.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 23 листопада 2026 року.
Особовий склад: близько 1 639 641 (+2 471) осіб.
Озброєння та військова техніка:
- Танки: 12 492 (+5)
- Бойові броньовані машини: 25 941 (+18)
- Артилерійські системи: 52 731 (+70)
- РСЗВ: 2 298 (+3)
- Засоби ППО: 1 768 (+1)
- Літаки: 452
- Гелікоптери: 356.
Безпілотні системи та ракети:
- Наземні робототехнічні комплекси: 3 213 (+4)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 618 262 (+1 459)
- Крилаті ракети: 5 278.
Морська техніка:
- Кораблі та катери: 35
- Підводні човни: 2.
Техніка забезпечення:
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 178 713 (+651)
- Спеціальна техніка: 4 932 (+7).
Дані уточнюються.