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У Дніпропетровській області через російську атаку загинула жінка. Ще восьмеро людей поранені. Понад 40 разів ворог атакував 5 районів безпілотниками, артилерією і авіабомбами. Через ворожі атаки частково знеструмлені міста Дніпро і Самар.

Про це написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

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У Дніпрі пошкоджені житлові будинки, інфраструктура. Загинула жінка. У тяжкому стані 22-річний чоловік. 49-річний чоловік – у стані середньої тяжкості. Також ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі

У Дніпровському районі росіяни цілили по інфраструктурі.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська громади. У тяжкому стані 64-річний чоловік. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 65-річну жінку. Чоловік 55 років лікується вдома

На Синельниківщині росіяни цілили по Покровській, Миколаївській, Петропавлівській громадах. Пошкоджені магазин, авто, інфраструктура. У тяжкому стані 63-річний чоловік. Одна людина лікується амбулаторно

На Криворіжжі понівечена приватна оселя.

У Кам’янському районі пошкоджена інфраструктура. Чоловіки 51 і 62 років у лікарні у стані середньої тяжкості.