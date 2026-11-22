Також опрацьовують залучення до ремонтних робіт після атак РФ Державної спеціальної служби транспорту.

Український премʼєр-міністр Сергій Корецький анонсував запуск в Україні платформи, де можна буде повідомляти про відсутність базових послуг. Також опрацьовують залучення до ремонтних робіт після атак РФ Державної спеціальної служби транспорту.

Як розповів глава уряду, він провів нараду з профільними міністрами, посадовцями Офісу президента, керівниками обласних і міських адміністрацій та енергетиками.

Зараз тривають відновлювальні роботи після російських ударів по критичній інфраструктурі в Києві, Одесі та інших містах.

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Більша частина Одеси з водою. Проте без опалення досі близько 240 тисяч людей, триває підключення котелень. До кінця доби більшість одеситів мають отримати тепло. Росіяни методично вибивають лінії електропередач в регіоні й постійні атаки не дають бригадам повноцінно працювати.

На правобережній частині Києва мережу поступово наповнюють водою. Наступного тижня на рівні уряду готують декілька рішень, потрібних окремо для столиці, а також щодо пріоритизації водопостачання в разі подальших ворожих обстрілів і руйнувань інфраструктури. Алгоритм для критичних ситуацій буде єдиним для всієї країни з урахуванням регіональних особливостей.

«Окремо, за дорученням Президента, опрацювали залучення до ремонтних робіт Державної спеціальної служби транспорту, що підпорядкована Міноборони. Цивільні комунальники не мають змоги так же швидко працювати в бойових умовах і не мають спеціальної техніки, як це вже ефективно роблять ДССТ, особливо в прифронтових регіонах», - розповів премʼєр.

Також Міноборони разом із ЗСУ мають визначити серед військовослужбовців фахових інженерів та електриків, актуалізувати списки і за регіональним принципом направити цих людей у резерв ДССТ. Це розцінюють це як додаткову допомогу в разі необхідності.

Мінцифри разом із Мінрегіоном найближчим часом запустить єдину цифрову платформу, де кожна людина зможе повідомляти про відсутність базових послуг: світла, тепла, води.