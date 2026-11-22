Безпілотник влучив у багатоповерхівку на житловому масиві Перемога.

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У Дніпрі внаслідок російської атаки безпілотник пошкодив десятиповерховий житловий будинок. Одна квартира зруйнована вщент, ще близько 20 помешкань зазнали пошкоджень.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, у квартирі, куди влучив дрон, пробило покрівлю та стелю, а кімнати засипало уламками бетону й пилом. Водночас усі мешканці будинку залишилися живими.

Через пошкодження уламками в багатоповерхівці зупинили ліфт. Також у будинку проведуть додаткове технічне обстеження.

Крім того, в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра внаслідок російських атак пошкоджено вікна у двох приватних будинках.