У Дніпрі внаслідок російської атаки безпілотник пошкодив десятиповерховий житловий будинок. Одна квартира зруйнована вщент, ще близько 20 помешкань зазнали пошкоджень.
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.
За його словами, у квартирі, куди влучив дрон, пробило покрівлю та стелю, а кімнати засипало уламками бетону й пилом. Водночас усі мешканці будинку залишилися живими.
Через пошкодження уламками в багатоповерхівці зупинили ліфт. Також у будинку проведуть додаткове технічне обстеження.
Крім того, в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра внаслідок російських атак пошкоджено вікна у двох приватних будинках.
- Понад 10 разів російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками та авіабомбою. Під ворожим вогнем опинилися п’ять районів.