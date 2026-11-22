Російські окупанти не планують відновлювати населений пункт, який самі зруйнували під час штурму навесні 2022 року.

На тимчасово окупованій території Луганської області у зруйнованій Попасній досі залишаються близько 250 людей. У місті немає електроенергії, водопостачання та опалення.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

За його словами, навесні 2022 року російські війська вщент зруйнували Попасну під час штурму. До окупації з міста встигли евакуюватися майже 20 тисяч жителів. Ще кілька сотень людей залишилися після захоплення населеного пункту.

"Загарбники майже одразу офіційно заявили, що відновлювати це місто їм недоречно. Єдине, що вони роблять, – іноді підвозять харчі та питну воду. Люди залишені напризволяще", – зазначив Харченко.

Також очільник Луганської ОВА повідомив, що окупанти не збираються відбудовувати нафтопереробний завод у Лисичанську.

За його словами, у кращому разі підприємство можуть перетворити на логістичний хаб. Водночас розраховувати на розвиток промисловості та створення значної кількості робочих місць там не варто.