Під завалами будинку у Димері на Київщині можуть перебувати 14 людей. У Запоріжжі внаслідок удару КАБами по житлових будинках поранено дитину.

Від ранку 22 листопада у Димері Київської області триває пошуково-рятувальна операція після російської атаки безпілотником. Унаслідок удару в п’ятиповерховому будинку частково зруйновано під’їзд.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дякую нашим рятувальникам, які спрацювали швидко: дев’ять людей уже евакуювали та локалізували пожежу. Але, на жаль, під завалами ще можуть бути люди: 14 людей не виходять на зв’язок. На місці працюють усі необхідні служби", – написав глава держави.

Реклама

Також, за словами Зеленського, внаслідок російського удару керованими авіабомбами по житлових будинках у Запоріжжі поранено дитину.

Президент наголосив, що цього тижня російські війська атакували 20 регіонів України.

"Росія випустила по них близько 2700 дронів, майже 1460 авіабомб і 165 ракет різних типів. Значна частина з них – балістика, зокрема північнокорейська, яку росіяни постійно допомагають Пхеньяну модернізовувати, щоб вона била точніше", – зазначив він.

Зеленський також звернув увагу на затримки з постачанням засобів протидії балістичним ракетам.

"На фоні цього особливо складно зрозуміти затримки у постачанні антибалістики для України. Потрібно посилювати наш захист", – заявив президент.

Він наголосив на важливості передачі Україні ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, які вже оплачені партнерами.

"Дуже важливо, щоб Америка дозволила передачу ракет до “петріотів”, які вже оплачені партнерами в рамках PURL. І також важливо продовжувати внески у програму PURL, яка є нашим головним джерелом антибалістики", – написав Зеленський.