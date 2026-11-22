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Наслідки атаки РФ у Лозовій на Харківщині

Уночі російські війська атакували Лозову Харківської області реактивними безпілотниками. Під ударом опинилися приватний сектор і територія цивільного підприємства. Внаслідок атаки постраждала жінка.

Про це повідомили у ДСНС України.

За однією з адрес загорілися житловий будинок, господарчі споруди та торговельний об’єкт. Загальна площа пожежі становила 400 кв. м. Також пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки.

Ще одна пожежа виникла на території приватного підприємства. Її площа сягнула 350 кв. м.