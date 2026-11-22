Внаслідок російських атак на Запоріжжя та область постраждали троє людей, серед них – дитина.

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Упродовж минулої доби російські війська завдали 941 удар по 45 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак троє людей дістали поранення, зокрема одна дитина.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

За його словами, російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю, а також здійснили 30 авіаційних ударів по Запоріжжю та населених пунктах області.

Крім того, окупанти застосували 676 безпілотників різної модифікації, переважно FPV-дронів. Зафіксовано також обстріл із реактивних систем залпового вогню по Приморському.

Ще 233 артилерійські удари припали на населені пункти області.

Загалом за добу надійшло 342 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.