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Упродовж минулого навчального року повітряні тривоги тривали в середньому 12,3% навчального часу. Щонайменше одна тривога лунала у 41% навчальних днів.

Про це повідомив міністр освіти Андрій Бутенко на засіданні Національної ради з питань гарантування прав дитини.

Попри безпекові загрози, 88,8% шкіл і 91% дитячих садків працюють очно або у змішаному форматі.

"Усі школи, що працюють очно чи в змішаному форматі, мають укриття. Тепер наше завдання зробити їх придатними для навчання", – зазначив міністр.

Бутенко наголосив, що безпека дітей є пріоритетом, а частиною підготовки до зими має бути забезпечення тепла в закладах освіти. Серед інших завдань він назвав розвиток системи шкільного харчування та забезпечення дітей якісною і здоровою їжею.