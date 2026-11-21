Гібридні загрози з боку Росії “стають дедалі менш гібридними”, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи спробу замаху на українського репера Kyivstoner.

“Це був напад, скоєний на території ЄС. І це неприпустимо. Ми висловлюємо повну солідарність із Данією. А також з усіма державами-членами, які стали мішенню російських гібридних атак. Напад на одного з нас – це напад на наш Союз. Гібридні загрози з боку Росії стають дедалі менш “гібридними” і дедалі більш реальними”, – написала вона на соціальній платформі X.

Єврочиновниця додала, що Брюссель має інструменти для реагування – від груп швидкого реагування до санкцій проти винних.

Фон дер Ляєн анонсувала нову Європейську стратегію безпеки, яка має на меті посилити готовність і спроможність Євросоюзу стримувати загрози.

“І скажу прямо: якщо Росія має намір послабити нашу підтримку України, вона досягне цілком протилежного результату. Наша рішучість лише зміцніє”, – заявила очільниця ЄК.