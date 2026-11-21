Гібридні загрози з боку Росії “стають дедалі менш гібридними”, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи спробу замаху на українського репера Kyivstoner.
“Це був напад, скоєний на території ЄС. І це неприпустимо. Ми висловлюємо повну солідарність із Данією. А також з усіма державами-членами, які стали мішенню російських гібридних атак. Напад на одного з нас – це напад на наш Союз. Гібридні загрози з боку Росії стають дедалі менш “гібридними” і дедалі більш реальними”, – написала вона на соціальній платформі X.
Єврочиновниця додала, що Брюссель має інструменти для реагування – від груп швидкого реагування до санкцій проти винних.
Фон дер Ляєн анонсувала нову Європейську стратегію безпеки, яка має на меті посилити готовність і спроможність Євросоюзу стримувати загрози.
“І скажу прямо: якщо Росія має намір послабити нашу підтримку України, вона досягне цілком протилежного результату. Наша рішучість лише зміцніє”, – заявила очільниця ЄК.
- Данська служба розвідки (PET) у п’ятницю повідомила, що запобігла замаху на українського репера Kyivstoner, який мав виступити в Данії 25 вересня.
- За інформацією влади, російські спецслужби найняли двох членів копенгагенського угруповання “Loyal to Familia” для здійснення нападу, проте поліції вдалося зупинити їх до того, як злочин було скоєно. Концерт після цього скасували.
- Після цього міністр іноземних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен і міністр юстиції Ніколай Ваммен повідомили, що Копенгаген висилає російського військового атташе, він оголошений персоною нон ґрата і має залишити країну протягом семи днів.