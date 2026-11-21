Мінстр закордонних справ України подякував Румунії за передачу головування в Центральноєвропейській ініціативі (ЦЄІ).

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Румунії Деном Нєкулаєску, повідомили у МЗС.

Співрозмовники зосередилися на агресії Росії та її наслідках для безпеки Чорноморського регіону та Європи.

“Перешкоджання Росією морському судноплавству загрожує регіональній стабільності та міжнародній торгівлі. Ми обговорили конкретні дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення припинення вогню та відновлення свободи судноплавства в Чорному морі. Україна та Румунія мають спільний життєво важливий інтерес у забезпеченні відкритості та безпеки Чорного моря”, – зазначив глава МЗС.

Сибіга подякував Румунії за передачу головування в Центральноєвропейській ініціативі (ЦЄІ), підтримку відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС та продовження сприяння українському експорту через румунську територію.

Сторони домовилися підтримувати тісну координацію щодо спільних пріоритетів.