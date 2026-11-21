“Вигадки про “військові цілі” – стандартний прийом ворожої пропаганди після кожного кривавого удару російських військ по українських містах", нагадали у Центрі протидії дезінформації.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російська пропаганда намагається виправдати терористичний ракетний удар по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули 7-річний хлопчик та медик екстреної допомоги.

Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, підконтрольні Кремлю ресурси поширюють брехню, що балістична ракета нібито влучила в ресторан, де проходив “ювілей високопоставленого співробітника СБУ” або “вечірка силовиків”, вигадуючи твердження про “понад 20 ліквідованих”.

Насправді Росія завдала удару по звичайній цивільній частині міста, де немає і ніколи не було жодних військових об’єктів.

Пошкоджено житлові будинки, офіси та міську інфраструктуру. Поранення дістали 58 людей, серед яких шестеро дітей, зокрема двоє братів загиблого 7-річного хлопчика та їхній батько.

“Вигадки про “військові цілі” – стандартний прийом ворожої пропаганди після кожного кривавого удару російських військ по українських містах. У такий спосіб росія намагається зняти з себе в-відповідальність за воєнні злочини проти мирних українців”, – нагадують у ЦПД.