Двоє з трьох українців стикалися з порушенням прав споживачів, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець з посиланням на результати моніторингу.

“Неякісний товар, проблеми з комунальними послугами, неналежний сервіс. Здавалося б, у таких ситуаціях людина може звернутися до місцевої влади. Але результати нашого моніторингу показали, що цей механізм у багатьох громадах фактично не працює”, – зазначив він.

Під час моніторингу дослідили 294 органи місцевого самоврядування з 25 регіонів України та опитали 2 815 громадян.

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Виявили, що 66% громад не мають відповідальних за захист прав споживачів. 93% не передбачили фінансування цієї роботи. 88% не мають відповідних місцевих програм.

Водночас 39% громадян не знають про повноваження місцевої влади, а 24% – навіть не знають, куди звертатися, якщо їхні права порушено.

“Вважаю, що місцева влада не може залишатися осторонь. Закон покладає на громади відповідні повноваження, і воєнний стан не скасовує обов’язку їх виконувати”, – зазначив він.

За результатами моніторингу Лубінець дав рекомендації органам місцевого самоврядування, Мінекономіки та Держпродспоживслужбі.