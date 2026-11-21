Сьогодні в Україні вшановують пам’ять загиблих учасників Революції Гідності.

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Кабінет міністрів надав місцю протестів і масової загибелі громадян у районі алеї Героїв Небесної сотні у Києві статус пам’ятки національного значення.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"Відтепер місце протестів і масової загибелі у районі алеї Героїв Небесної Сотні має статус пам’ятки національного значення. Уряд ухвалив відповідне рішення. Наш обов’язок — зберегти цей історичний простір і пам’ять про події Революції Гідності", - написав він у Telegram.

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Корецький зазначив, що сьогодні, 21 лютого, в Україні вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні та згадують всіх учасників Революції Гідності.

"Їхня рішучість не відступати й не здаватися надихатиме ще не одне покоління українців", - наголосив прем'єр.

"Боротьба за свободу України триває. Сьогодні нашу незалежність щодня захищають Сили оборони, продовжуючи справу Героїв Небесної Сотні та всіх сміливих людей, які в різні часи боролися за наше право бути вільними", - додав Корецький.