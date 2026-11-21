Сьогодні близько 06:30 російські військові атакували з дрона Корабельний район Херсона.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
Внаслідок атаки постраждала 53-річна жінка. Вона отримала вибухову травму та осколкове поранення лівого стегна.
Постраждала самостійно звернулася до лікарні. Їй призначено амбулаторне лікування.
Оновлено. Потім стало відомо, що вранці росіяни завдали авіаудару по Білозерці. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей – двоє жінок 57 та 58 років, а також 57-річний чоловік.
Всіх потерпілих госпіталізували із мінно-вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами, а також струсом головного мозку.
- Як інформує очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін, минулої доби російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та чотири приватні будинки.
- Через російську агресію одна людина дістала поранення.