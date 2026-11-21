Вчора окупанти пошкодили в області багатоповерхівку та чотири приватні будинки.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні близько 06:30 російські військові атакували з дрона Корабельний район Херсона.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Внаслідок атаки постраждала 53-річна жінка. Вона отримала вибухову травму та осколкове поранення лівого стегна.

Постраждала самостійно звернулася до лікарні. Їй призначено амбулаторне лікування.

Оновлено. Потім стало відомо, що вранці росіяни завдали авіаудару по Білозерці. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей – двоє жінок 57 та 58 років, а також 57-річний чоловік.

Всіх потерпілих госпіталізували із мінно-вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами, а також струсом головного мозку.