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Дві людини загинули і 22, зокрема одна дитина, поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район минулої доби.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Упродовж доби окупанти завдали 489 ударів по 48 населених пунктах регіону.

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Війська РФ здійснили 16 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Кушугуму, Балабиному, Андріанівці, Жовтенькому, Ясній Поляні, Новорозівці, Жовтій Кручі, Таврійському, Новоіванівці, Єгорівці та Васинівці.

359 безпілотників різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Новооленівку, Шевченківське, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Річне, Новояковлівку, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Новопавлівку, Чарівне, Білогір’я, Червону Криницю, Єгорівку, Новоселівку, Гуляйпільське, Копані, Долинку, Гірке, Верхню Терсу, Рівне, Воздвижівку, Добропілля, Нове Запоріжжя, Різдвянку, Придорожнє, Косівцеве та Тернувате.

Зафіксовано 11 обстрілів з РСЗВ по Степногірську, Приморському, Магдалинівці, Малій Токмачці, Новоданилівці, Новоандріївці та Червоній Криниці.

103 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Оріхову, Щербакам, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Білогір’ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Копаням, Верхній Терсі, Воздвижівці та Добропіллю.

Надійшло 272 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.