Ворог бив по області з ракет, РСЗВ та атакував безпілотниками різних типів.

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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 17 населених пунктів області. унаслідок постраждали 15 людей, серед них – двоє дітей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У місті Харків зазнали поранень чоловіки 41 і 62 років. У селищі Солоницівка зазнали поранень 5 людей, зокрема хлопчики 12 і 14 років, ще 6 людей отримали гостру реакцію на стрес.

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У селі Нестеренки Люботинської громади поранено 39-річного чоловіка. У селі Бесарабівка Кегичівської громади отримала гостру реакцію на стрес 63-річна жінка.

Унаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Караван Малоданилівської громади зазнав поранень 39-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 17-річній дівчинці, жінкам 40 і 41 років та 61-річному чоловіку, які отримали поранення 19 листопада в м. Ізюм.

Ворог бив по Харківщині з ракет, РСЗВ та атакував безпілотниками різних типів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено 24 гаражі, 2 двоповерхові багатоквартирні будинки, автомобіль, електромережі;

у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль (селище Золочів), 2 приватні будинки (село Калинове);

у Куп’янському районі пошкоджено електромережі (село Гнилиця, селище Шевченкове);

в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки (село Василівка Друга, село Залиман), 7 приватних домоволодінь, 3 автомобілі (місто Барвінкове);

у Харківському районі пошкоджено складське приміщення (селище Васищеве), 3 багатоквартирні будинки, 10 приватних домоволодінь, 3 автомобілі, електромережі (село Солоницівка), 2 приватні будинки (с. Дворічний Кут, село Високий);

у Берестинському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 2 господарчі споруди (с. Бесарабівка).