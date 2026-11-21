"У Британії немає власних ракет до "петріотів", але є сильні зв’язки у Європі та світі, які можуть допомогти знайти необхідну антибалістику".

Президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві із міністром оборони Британії Весом Стрітінгом, йдеться у телеграм-каналі президента.

“Дякую за цей візит саме в День Гідності та Свободи. Бути з нашими людьми в час, коли Росія щодня і щоночі завдає жорстоких масованих ударів, – це сильний сигнал агресору, що допомоги для України менше не буде”, – зазначив він.

Український лідер подякував Сполученому Королівству за нові оборонні та гуманітарні пакети – разом це становить понад 500 мільйонів фунтів.

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Зеленський і Стрітінг обговорили конкретні оборонні спроможності, яких Україна потребує вже зараз.

“Передусім ППО, щоб захистити енергетику, логістику, водопостачання та інші речі, які забезпечують нормальність життя у Києві та регіонах. У Британії немає власних ракет до "петріотів", але є сильні зв’язки у Європі та світі, які можуть допомогти знайти необхідну антибалістику. Розраховуємо на це”, – додав президент.

Під час зустрічі також говорили про спільні виробництва й далекобійні спроможності.

“Разом можемо значно посилити українську ракетну програму. Звичайно, також обговорили російську ескалацію проти Європи, зокрема проліт російської ракети у Польщу, де якраз проходили навчання Коаліції охочих. Потрібна сильна відповідь Європи на це російське зухвальство і більше тиску”, – підсумував Зеленський.