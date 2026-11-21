Але поки що запрошення не отримав.

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін під час саміту G20 в Осаці, Японія, 28 червня 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський готовий провести тристоронню зустріч з російським та американським президентами на полях саміту Group of 20, що відбудеться в США. Про це він сказав в аудіовідповідях журналістам 21 листопада.

Офіційного запрошення на саміт Україна не отримувала. А Владіміра Путіна на саміт запросили – його країна входить до складу G20, хоча була виключена з G8.

«Я знаю, і мені це підтверджували багато лідерів, які запропонували американській стороні офіційно запросити Україну на G20. Ми поки що офіційного запрошення від Америки не отримували», – сказав Володимир Зеленський.

Якщо запрошення буде, Україна погодиться. Говорячи про можливість зустріч на рівні лідерів, на необхідності якої для завершення війни Україна наголошувала неодноразово, президент зазначив:

«Деякі конгресмени не позитивно ставляться до того, що Путіна запросив Трамп. Але, я думаю, що якщо Трамп запросить Україну, то це трошечки інша історія», – сказав він.

Цьогорчіний саміт G20 відбудеться в Майямі 10-15 грудня. В вересні держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що на захід запросили Владіміра Путіна. Російський президент не брав участь в самітах в Індонезії та в Індії в 2022 і 2023 роках. В 2024 році його запросила Бразилія, але він не приїхав. При цьому країна зазначала, що рішення про арешт Путіна відповідно до ордеру Міжнародного кримінального суду мають ухвалювати її відповідні органи.