Жодна зі сторін не сигналізувала про домовленості про переділ кордонів.

Російському президенту не вдалося організувати «Ялту-2» на саміті в Шеньчжені з американським і китайським лідерами, вважає президент Володимир Зеленський. В аудіовідповідях журналістам 21 листопада він сказав, що Владімір Путін, ймовірно, справді прагнув провести саміт за прикладом Ялтинської конференції 1945 року, на якій очільники антигітлерівської коаліції СРСР, Велика Британія і Сполучені Штати фактично провели розподіл сил у світі та зміну кордонів.

Китай «не дав себе затягнути» в зміну кордонів, а США, принаймні публічно, нічого за підсумками саміту на тему України не коментували. Тож змінити кордони Путіну не вдалося, сказав Володимир Зеленський.

«Ялти-2 не вийшло», – вважає український президент.

На його думку, саміт у Шеньчжені був невдалим для Росії.

Про план проведення тристоронніх переговорів Трампа, Сі і Путіна було відомо заздалегідь. Їх 9 жовтня в телефонній розмові з американським лідером запропонував провести Владімір Путін.

За інформацією Wall Street Journal, метою тристороннього саміту було обговорення завершення війни в Україні на вигідних для Росії умовах. Ні для Володимира Зеленського, ні для представників Європи місця на саміті не пропонують.

Трамп підтримав ідею такої зустрічі. Хоча, за інформацією Білого дому та консервативного видання New York Post , тема війни не буде переважати в запланованих розмовах Трампа із Сі та Путіним, сам американський президент зазначав, що про неї планують поговорити. Втім, у спільній декларації саміту жодних згадок про Україну не було.



