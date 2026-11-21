Російському президенту не вдалося організувати «Ялту-2» на саміті в Шеньчжені з американським і китайським лідерами, вважає президент Володимир Зеленський. В аудіовідповідях журналістам 21 листопада він сказав, що Владімір Путін, ймовірно, справді прагнув провести саміт за прикладом Ялтинської конференції 1945 року, на якій очільники антигітлерівської коаліції СРСР, Велика Британія і Сполучені Штати фактично провели розподіл сил у світі та зміну кордонів.
Китай «не дав себе затягнути» в зміну кордонів, а США, принаймні публічно, нічого за підсумками саміту на тему України не коментували. Тож змінити кордони Путіну не вдалося, сказав Володимир Зеленський.
«Ялти-2 не вийшло», – вважає український президент.
На його думку, саміт у Шеньчжені був невдалим для Росії.
- Про план проведення тристоронніх переговорів Трампа, Сі і Путіна було відомо заздалегідь. Їх 9 жовтня в телефонній розмові з американським лідером запропонував провести Владімір Путін.
- За інформацією Wall Street Journal, метою тристороннього саміту було обговорення завершення війни в Україні на вигідних для Росії умовах. Ні для Володимира Зеленського, ні для представників Європи місця на саміті не пропонують.
- Трамп підтримав ідею такої зустрічі. Хоча, за інформацією Білого дому та консервативного видання New York Post , тема війни не буде переважати в запланованих розмовах Трампа із Сі та Путіним, сам американський президент зазначав, що про неї планують поговорити. Втім, у спільній декларації саміту жодних згадок про Україну не було.