Крім представників E5 до групи увійдуть посадовці Єврокомісії, Євроради і НАТО.

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції на саміті ЄС у Брюсселі,, 19 грудня 2024 року

Європу на переговорах з Україною, Росією і США представлятимуть п'ять країн, окремо НАТО і окремо Єврокомісія. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіоспілкуванні з журналістами 21 листопада.

Цими країнами є: Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Польща (E5). Плюс будуть два представники Євроосюзу (один від Єврокомісії і один від Євроради) і один представник від НАТО.

«Ось ця група буде представляти всю Європу», – сказав Володимир Зеленський.

Усі країни Європи, як з ЄС, так і поза його межами, обговорюватимуть порядок денний між собою та з Україною. Потім їхні сформовані позиції представлятимуть на перемовинах представники.

Зеленський додав, що США підтримують формат чотиристоронніх зустрічей. За словами американців, і Росія не проти.