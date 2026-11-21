Європу на переговорах з Україною, Росією і США представлятимуть п'ять країн, окремо НАТО і окремо Єврокомісія. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіоспілкуванні з журналістами 21 листопада.
Цими країнами є: Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Польща (E5). Плюс будуть два представники Євроосюзу (один від Єврокомісії і один від Євроради) і один представник від НАТО.
«Ось ця група буде представляти всю Європу», – сказав Володимир Зеленський.
Усі країни Європи, як з ЄС, так і поза його межами, обговорюватимуть порядок денний між собою та з Україною. Потім їхні сформовані позиції представлятимуть на перемовинах представники.
Зеленський додав, що США підтримують формат чотиристоронніх зустрічей. За словами американців, і Росія не проти.
- Україна протягом років наголошувала на необхідності залучення Європи до переговорів із Росією, однак Москва відкидала таку можливість. Цього листопада на переговорах в Абу-Дабі, де йшлося, зокрема, про повоєнні гарантії безпеки, росіяни допустили можливість залучення європейців безпосередньо до обговорень.
- До цього європейські представники проводили окремі консультації з Україною і США на полях переговорів.