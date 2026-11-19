Раніше Росія категорично відкидала прохання України залучити Європу за стіл перемовин. Під час минулого раунду в Абу-Дабі росіяни просигналізували про готовності погодитися на це.

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На сьогоднішній зустрічі Коаліції охочих в Берліні фокусувалися на п'яти основних темах. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції після завершення засідання.

Перша тема – захист неба. Росія постійно нарощує атаки, зокрема балістикою і реактивними дронами.

«Росіяни увесь цей рік відмовляються від усіх пропозицій деескалації. З ними про це говорили різні партнери, і на все Путін відмовляв. Деескалація стосовно енергетики. Деескалація в Чорному морі. Інші формати припинення вогню. На все в Росії відповіли одне: відмовились», – сказав він.

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Президент нагадав, що сьогодні російські удари пошкодили Володимирський собор, посольства Австрії і Нідерландів. Тому захист неба – пріоритет. За словами президента, партнери готують рішення, як це зробити.

Друга тема – F-16. Україна працює над збільшенням кількості літаків, що збивають реактивні шахеди.

Третя – Європа повинна мати достатньо власних складових захисту: антибалістики та супутникового зв'язку. Зеленський подякував партнерам, що працюють за кожним з цих напрямків.

За словами Володимира Зеленського, всі відзначають силу позицій України на полі бою. Стосовно ППО і бойової авіації ще належить серйозно попрацювати.

Четверта тема – дипломатичні зусилля останніх місяців. На зустріч Коаліції були перемовники від США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

«Є рішення, що європейці будуть в форматах перемовин з росіянами», – сказав президент.

Європу будуть представляти 5 країн, представники Євросоюзу і НАТО. Тож відтепер переговори будуть не тристоронні, а чотиристоронні.

П'ята тема – гарантії безпеки. Членство України в НАТО і ЄС – це гарантії безпеки, вважає президент.

«Саме в цьому відповідь, як зробити, щоб війни в Європі більше не було на десятки років», – зазначив Володимир Зеленський.