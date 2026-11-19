Китайська сторона-організаторка не допустила її до кімнати, де лідери провели відкриту частину зустрічі.

Репортерці Bloomberg, що входить до пулу Білого дому, заборонили присутність на відкритій частині тристороннього саміту лідерів Китаю, США і Росії після її запитання про усуненого гендиректора Nvidia через роман з жінкою, яку вважають шпигункою на користь КНР. Журналістка поставила це запитання під час двосторонніх переговорів Дональда Трампа з Сі Цзьіньпіном, що передували саміту з Владіміром Путіним, пише New York Post.

Запитання пролунало з місця. Вона запитала, чи був екскерівник Nvidia нелояльним до США.

До неї одразу ж підійшов персонал, що забезпечував безпеку на саміті в китайському місті Шеньчжень, і затулив камеру, передає New York Times.

Журналісти пулу повідомили, що представники китайської сторони передали їм попередження про виведення з зали, якщо вони будуть вигукувати запитання. Посадовець Білого дому сказав, що вони домагалися повернення цієї журналістки, але китайські представники не змінили свого рішення.

Дженсен Хуанг втратив посаду генерального директора Nvidia після появи інформації про його позашлюбний зв'язок з жінкою, яку американська розвідка вважає ймовірною китайською шпигункою. Рада директорів техногіганта, що спеціалізується на виробництві чипів, відмовилася поновлювати його на посаді.