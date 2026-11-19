Судді ще не винесли рішення щодо того, чи вчинила М’янма злочин геноциду, оголошення вироку триває.

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Сили безпеки М'янми вбили тисячі мирних жителів рохінджа під час жорстоких репресій проти мусульманської меншини у 2017 році.

Про це сьогодні заявив Міжнародний суд ООН, оцінюючи, чи є такі дії геноцидом, пише France24.

Солдати М'янми вбивали та ґвалтували рохінджа, чинили насильство щодо дітей та знищували села та поселення рохінджа.

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“Вони вбили тисячі мирних жителів рохінджа, вчинили широкомасштабні акти сексуального насильства, а також акти надзвичайного насильства щодо дітей та нападали на рохінджа, коли вони масово намагалися втекти до Бангладеш”, – заявив президент Міжнародного суду ООН Юджі Івасава.

Міжнародний суд ООН ще не виніс рішення щодо того, чи вчинила М’янма злочин геноциду. Очікується, що оголошення цього знакового вердикту триватиме близько трьох годин.

Однак, за словами Івасави, “єдиним обгрунтованим висновком” є те, що М'янма мала намір знищити значну частину населення рохінджа – а це ключовий критерій при визначенні геноциду.

Фото: EPA/UPG Міжнародний суд ООН оголошує рішення у справі Гамбії проти М'янми щодо геноциду рохінджа

Суд також дійшов висновку, що насильницьке вбивство 10 000 рохінджа під час операцій із “зачистки” у 2017 році підтверджується доказами.

Зараз понад мільйона рохінджа живуть у найбільшому у світі таборі для у Бангладеш, що межує з М’янмою на південному сході.