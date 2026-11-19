Сили безпеки М'янми вбили тисячі мирних жителів рохінджа під час жорстоких репресій проти мусульманської меншини у 2017 році.
Про це сьогодні заявив Міжнародний суд ООН, оцінюючи, чи є такі дії геноцидом, пише France24.
Солдати М'янми вбивали та ґвалтували рохінджа, чинили насильство щодо дітей та знищували села та поселення рохінджа.
“Вони вбили тисячі мирних жителів рохінджа, вчинили широкомасштабні акти сексуального насильства, а також акти надзвичайного насильства щодо дітей та нападали на рохінджа, коли вони масово намагалися втекти до Бангладеш”, – заявив президент Міжнародного суду ООН Юджі Івасава.
Міжнародний суд ООН ще не виніс рішення щодо того, чи вчинила М’янма злочин геноциду. Очікується, що оголошення цього знакового вердикту триватиме близько трьох годин.
Однак, за словами Івасави, “єдиним обгрунтованим висновком” є те, що М'янма мала намір знищити значну частину населення рохінджа – а це ключовий критерій при визначенні геноциду.
Суд також дійшов висновку, що насильницьке вбивство 10 000 рохінджа під час операцій із “зачистки” у 2017 році підтверджується доказами.
Зараз понад мільйона рохінджа живуть у найбільшому у світі таборі для у Бангладеш, що межує з М’янмою на південному сході.
- Колегія з 15 суддів вирішує, чи є дії М'янми геноцидом уже сім років.
- Справу ініціювала Гамбія відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 року. Цей документ дозволяє будь-якій державі подати позов проти іншої країни, якщо є підозри, що вона порушує цю міжнародну угоду, укладену після Другої світової війни.
- Хоча Міжнародний суд ООН не має механізмів для примусового виконання своїх рішень, вердикт про те, що М'янма вчинила геноцид, посилив би міжнародний тиск на її лідера – Мін Аун Хлайна.
- У двох інших справах, що розглядалися в Міжнародному суді ООН і стосувалися звірств на Балканах, не вдалося встановити безпосередню відповідальність держав за геноцид, хоча Сербію було визнано юридично відповідальною за те, що вона не змогла запобігти геноциду в Сребрениці.