Євросоюз відкладає запровадження правил щодо викидів метану на два роки – до 2029 року.

Таку домовленість досягнули європейські депутати і уряди країн Євросоюзу, повідомляють Euronews.

Критики вже назвали це рішення черговою поступкою нафтогазовій галузі, що суперечить кліматичним амбіціям євроблоку.

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Правила ЄС щодо викидів метану, ухвалені у 2024 році, зобов’язують іноземних постачальників надавати інформацію про обсяги викидів метану, пов’язані з видобутком нафти, газу та вугілля, яке вони продають європейським покупцям.

Як виправдання для відкладення нових норм країни ЄС посилаються на високі й нестабільні ціни на нафту й газ, а також на ризик перебоїв у постачанні, зумовлений конфліктом за участю США, Ізраїлю та Ірану.

Політичне протистояння навколо цього рішення “оголило” складні відносини між правоцентристськими силами в ЄС та їхніми традиційними союзниками, які виступають за захист клімату.

У жовтні Європейська народна партія (ЄНП) – найбільша політична група в Європарламенті – домоглася відтермінування на три роки. Після того як переговори із соціалістами та лібералами зайшли в глухий кут, ЄНП заручилася підтримкою ультраправих депутатів. Пропозицію було ухвалено з 341 голосом “за” і 225 “проти”.

“Зелені” звинуватили консерваторів в об’єднанні зусиль з ультраправими для послаблення кліматичних норм та захисту інтересів індустрії викопного палива. Натомість у ЄНП стверджували, що початковий графік був нереалістичним і міг поставити європейських виробників та імпортерів у невигідне становище.

Четверговий компроміс скорочує вимогу парламенту щодо трирічної відстрочки до двох років, проте все одно перевищує початкові пропозиції, зокрема, варіант із річною відстрочкою, який підтримують уряди країн ЄС.

Викиди метану спричиняють близько 30% глобального потепління

Викиди метану спричиняють близько 30% глобального потепління, і в короткостроковій перспективі він є значно потужнішим чинником, ніж вуглекислий газ. Скорочення викидів, пов’язаних із видобутком викопного палива, вважається одним із найшвидших способів уповільнити глобальне потепління.

Згідно з досягнутою домовленістю, імпортери сирої нафти, природного газу та вугілля матимуть час до 1 січня 2029 року, щоб виконати вимоги щодо моніторингу, звітності та верифікації (початковий термін – 1 січня 2027 року).

Угода також відтерміновує на два роки – до серпня 2030 року – зобов’язання щодо звітування про інтенсивність викидів метану як для європейських виробників, так і для імпортерів.

Ця попередня домовленість ще потребує офіційного затвердження Європейським парламентом і Радою ЄС. Очікується, що це відбудеться до кінця року.