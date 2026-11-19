На засіданні Коаліції охочих 19 листопада в Берліні сформували спільну позицію стосовно безпеки в Європі. Коаліція надаватиме Україні підтримку стільки, скільки буде потрібно. Єврокомісія вчора запропонувала додаткові 45 млрд євро для України на наступний рік, і сьогодні пропозиція отримала широку європейську підтримку.

Успішними можуть бути лише перемовини за участі України і Європи, зазначив на пресконференції після саміту канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Ялтинський формат навряд принесе мир, додав він, пославшись на сьогоднішню зустріч лідерів Китаю, Росії і США, де обговорюваои, зокрема, питання війни проти України.

Участь в засіданні Коаліції охочих взяли близько 40 країн, більшість – на рівні лідерів.

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«Сьогодні я подарував кожному гостю уламок Берлінської стіни. Ця стіна стояла за кілька метрів від цього місця і протягом багатьох років розділяла нашу країну, континент і весь світ. Ця стіна принесла несвободу, невизначеність, незгоду, і це те, що уособлювала Ялта. А з падінням стіни ми пов'язуємо інший світ», – сказав Мерц.

Він закликав Путіна закінчити війну в Україні і разом шукати дипломатичні рішення.

«Ми не хочемо жити в поділеній Європі. Ми хочемо жити в мирі разом з Україною», – сказав німецький канцлер.

Вихідною точкою домовленостей на переговорах з Росією має бути лінія зіткнення, додав Мерц. Канцлер наголосив, що поступове зняття санкцій з Росії можливе лише за умови виконання нею умов.

«Спершу – мир в Україні, потім домовленості стосовно євроантлантичної безпеки. Москва знає: максимальні умови грудня 2021 року – нереалістичні. Після досягнення миру в Україні Європа має бути більш безпечною, ніж раніше, тому нам потрібно більш сильне і більш європейське НАТО. Однак свого часу буде потрібно говорити з Москвою про військові канали комунікації, про зменшення ризиків і прозорість – це слугує інтересам обох сторін», – сказав він.

Спільні військові навчання Коаліції охочих демонструють високий рівень готовності цих військ, вважає Мерц.