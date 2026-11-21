Цей інцидент став першим офіційно підтвердженим випадком загибелі військових від початку дислокації на острові військових зі Сальвадору, які боряться з місцевими бандами.

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Троє сальвадорські солдати загинули вчора на Гаїті під час роботи з вибуховими речовинами, пише DW.

Цей інцидент став першим офіційно підтвердженим випадком загибелі військових відтоді, як у жовтні до цієї карибської країни, що потерпає від насильства з боку банд, направили сальвадорський військовий контингент чисельністю 2000 осіб.

Як повідомили військові Сальвадору, один із солдатів помер від отриманих травм під час лікування в сусідній Домініканській Республіці.

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Ще один військовий отримав поранення, проте наразі його життю нічого не загрожує.

Наразі невідомо, де саме стався вибух.

У заяві також не наводиться жодних подробиць щодо того, з якими саме вибуховими речовинами працювали солдати.

Що відбувається на Гаїті?

Президент Сальвадору Наїб Букеле направив на Гаїті понад 2000 військовослужбовців і бійців спецпризначення, щоб врятувати чотирьох сальвадорських авіаторів – учасників підтримуваних ООН Сил боротьби з бандитизмом (GSF). Вони зникли безвісти після засідки, влаштованої бандою 18 жовтня в столиці Гаїті, Порт-о-Пренсі.

Додаткові війська, відправлені Букеле, не входять до складу GSF, а повноваження цього контингенту, схоже, були розширені з метою ліквідації гаїтянських банд.

Букеле відомий своїм жорстким підходом до боротьби з бандитськими угрупованнями в Сальвадорі.