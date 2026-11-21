Президент України Володимир Зеленський після зустрічі із міністром оборони Великобританії Весом Стрітінгом повідомив про підготовку нових спільних кроків в оборонній співпраці.
Про це йдеться у його телеграм-каналі.
За його словами, після зустрічі відбулася координаційна нарада, за підсумками якої Міністерство оборони України вже отримало перші доручення. Також міністр оборони Євгеній Хмара готується до зустрічей у Європі найближчими днями.
“Україні потрібні цілком конкретні результати. Буде більше наших оборонних можливостей і суттєве розширення співпраці з партнерами в Європі”, — наголосив Зеленський.
Також сьогодні окремо обговорили деталі нашої ракетної програми і оновили пріоритети.