Президент Володимир Зеленський очікує на фінальний звіт міністра закордонних справ Андрія Сибіги стосовно послів у різних країнах. У деяких країнах вони будуть замінені, а також буде рішення про посла України в США. Про це президент сказав під час аудіовідповідей журналістам 21 листопада.

Відповідаючи на запитання, чи може повернутися на дипломатичну службу в США Оксана Маркарова, він сказав, що її рівень достатній, тож може. Крім Маркарової, послом могла б бути експрем'єрка Юлія Свириденко.

«Також високий рівень у Сергія Кислиці. Також – Дмитро Кулеба може бути послом в Сполучених Штатах. Клімкін (міністр закордонних справ в 2014-2019 роках. – Ред.) також не викликає в мене запитань», – повідомив глава країни.

Рівень Андрія Сибіги також підходить для таких викликів. Крім того, послом України в США міг би бути «досвідчений військовий з високим рівнем англійської», додав президент.

Посада посла України в США вакантна з серпня, відколи Ольга Стефанішина добровільно написала заяву про звільнення. Це відбулося на тлі оголошення їй нової підозри.